وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%

قال المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هذا اليوم يمثل لحظة مهمة لقطاع الأعمال، مع إطلاق أول دفعة من الميني باص «نصر ستار» في السوق المصري بالتعاون مع شركة «جام موتورز مصر»، والذي سيعمل في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الشيمي، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن نسبة المكون المحلي في الميني باص الجديد تصل إلى 70%، مع سعي لزيادتها أكثر، مشيرًا إلى أن التعاون بين شركات القطاع العام والخاص يهدف إلى رفع جودة المنتج المحلي ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بالإنتاج، مضيفا أن الشاسيه ومكونات الميني باص بالكامل صناعة محلية، في حين أن المحرك وعلبة التروس يتم إنتاجهما ضمن التعاون مع بعض الشركات الخاصة.

وبخصوص السيارات الكهربائية، كشف الوزير عن عرض أول نموذج للاتوبيس الكهربائي في معرض «ترانسميه»، مؤكدًا أن المشروع يسير وفق خطة لتصنيع أول اتوبيس كهربائي خلال شهري أبريل أو مايو، وميني باص كهربائي خلال الشهر ذاته، مع التزام بتحقيق نسبة مكون محلي تتجاوز 70%.

وأشار الشيمي إلى أن إنتاج الأتوبيسات «نصر سكاي» بسعة 50 راكبًا قد بدأ بالفعل منذ ديسمبر، حيث تم تشغيل نحو 200 أتوبيس في شركات شرق وغرب الدلتا، كما تم استخدام بعضها في شركات السياحة، مؤكدًا أن جودة هذه المنتجات أثبتت جدارتها.