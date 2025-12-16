قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن تأثير المنخفض الجوي ما زال مستمرًا، اليوم الثلاثاء، مع توقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من وسط وشمال سيناء، بالإضافة إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس الاثنين، أن فرص سقوط الأمطار على باقي المحافظات الداخلية ضعيفة جدًا، مشيرة إلى أن نسبة حدوث الأمطار على القاهرة لا تتجاوز 30%، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت على أن اضطراب حركة الملاحة البحرية مستمر على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار، وأشارت إلى أن تأثير المنخفض الجوي سيستمر حتى يوم الأربعاء، مع تركّز كميات الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة: "رفح والعريش وشمال سيناء ودمياط وبورسعيد".

ولفتت إلى أن الأحوال الجوية تبدأ في الاستقرار اعتبارًا من يوم الخميس، مع أجواء أكثر سطوعًا للشمس حتى بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار برودة الطقس ليلًا، ناصحة بعدم تخفيف الملابس، مع الحذر من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية خلال فترات الاستقرار الجوي.

وأشارت إلى أن البلاد تأثرت أمس الاثنين بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلا أن تأثيره كان أقل حدة مقارنة ببلاد الشام، مشيرة إلى أن هذا المنخفض ساعد على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد، امتدت إلى بعض مناطق شمال الصعيد، وذلك كان وفقًا لتوقعات الهيئة.