رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته



أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي جونتشاروك، اليوم الجمعة، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وكتب جونتشاروك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط. لكن، من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا في الرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان".

يشار إلى أن جونتشاروك سياسي ومحام، يبلغ من العمر 36 عاما وتولى منصب رئيس وزراء أوكرانيا منذ 29 أغسطس 2019، وهو أصغر رئيس للحكومة في تاريخ أوكرانيا الحديثة.