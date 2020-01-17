مورجان ستانلي يعتزم تعيين العشرات للتعامل مع تنامي الثروات في أسيا

يعتزم بنك مورجان ستانلي الأمريكي تعيين عشرات الموظفين في قسم إدارة الثروات لديه في هونج كونج وسنغافورة هذا العام، في مؤشر على ثقته في تنامي الثروات في منطقة أسيا والمحيط الهادئ.

وصرح فينست تشوي رئيس قسم إدارة الثروات في آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج" في هونج كونج اليوم الجمعة بأن البنك يسعى إلى إضافة ما بين 30 إلى 35 موظفا في المدينتين خلال العام الجاري.

واضاف أن "استمرار توسعنا ونمونا سوف يكون مهما بالنسبة لنا من أجل تسريع وتيرة العمل خلال عام 2020".

وكان البنك أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع تحقيق أرباح قياسية خلال العام الماضي، وقد ساعدت إدارة الثروات جزئيا في تحقيق هذه النتائج، حيث أن هذا القسم حقق أكثر من نصف عائدات البنك.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان البنك منفتحا على صفقات الاستحواذ، أجاب تشوي أن مورجان ستانلي "يبحث جميع الفرص، ونحن نريد توسيع أعمالنا بوتيرتنا الخاصة".