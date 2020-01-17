مولودية الجزائر يتجه للتعاقد مع شمال إفريقيا

يتجه مولودية الجزائر وصيف الدوري الجزائري لكرة القدم للتعاقد مع مدرب جديد من منطقة المغرب العربي خلفا للفرنسي بيرناد كازوني الذي تمت اقالته الشهر الماضي.

وكشف عبد الناصر ألماس، الرئيس الجديد لمولودية الجزائر أن الفريق سيتعاقد في الأيام المقبلة مع مدرب جديد ملمحا إلى انتداب مدرب جديد قد يكون من المغرب أو تونس.

وقال ألماس في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة :"سننهي قضية المدرب الجديد خلال 10 أيام. نفاضل بين 3 مدربين من المغرب العربي. المدرب الجديد سيكون هدفه المنافسة على لقب الدوري المحلي وبناء فريق للموسم المقبل".

وأكد ألماس، أن شركة "سوناطراك"، المالكة لغالبية أسهم الفريق، منحته الورقة البيضاء لإعادة الهدوء للفريق وتنظيمه من خلال اقتراح مشروع قادر على اعادة مولودية الجزائر إلى طريق الألقاب.

ونبه ألماس، أن مولودية الجزائر لن يتعاقد بنسبة كبيرة جدا مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أن اللاعبين عبد المؤمن جابو، ووليد درارجة لن يرحلا عن الفريق.

كما أشار إلى أن مولودية الجزائر لا يتخبط بالمشاكل، رغم اعترافه بخطأ المسؤولين السابقين للفريق في طريقة إقالة المدرب السابق بيرنارد كازوني، وهو ما قد يكلف خزينة النادي مبالغ كبيرة.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة متخلفا بنقطتين عن جاره شباب بلوزداد المتصدر.