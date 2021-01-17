كامل الوزير: حصلنا على أفضل سعر وجودة بصفقة القطار الكهربائي لصالح الشعب

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية جو كايسر، وصف مصر في عهد الرئيس السيسي مثل «القطار السريع تجري بسرعة وحديثة ومتطورة، لديها القدرة على التفاوض وفهم مصلحة شعبها».

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «شبكة القطار الكهربائي لا يستطيع فعلها بهذه الجودة والأسعار إلا شركة سيمنز العالمية»، مؤكدًا أن مصر حصلت على أفضل سعر وجودة وأقل توقيت لصالح شعبها.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفاوض بنفسه حتى تصل الدولة لأحسن مواصفات وأسعار مناسبة، متابعًا: «الرئيس له قدرة عالية على الإقناع وخاصة الحديث مع أصحاب الشركات العالمية ويقدرونه ويخجلون منه».