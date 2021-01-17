 استعدادا لتنصيبها.. نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تستقيل من الكونجرس غدا - بوابة الشروق
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استعدادا لتنصيبها.. نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تستقيل من الكونجرس غدا

نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة، كاملا هاريس - ارشيفية
نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة، كاملا هاريس - ارشيفية

نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 7:45 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 7:46 م
تخطط نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة، كاملا هاريس، لتقديم استقالتها، غدا الاثنين، من عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا استعدادا لتنصيبها يوم الأربعاء مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

واختار جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا سكرتير الولاية أليكس باديلا لاستكمال ما بقي من مدة عضوية كاملا هاريس والتي قد يتم خلالها محاكمة الرئيس دونالد ترامب بعد إتمام إجراءات مساءلته لثاني مرة في مجلس النواب.

وقال مساعدون لوكالة "رويترز" إنه "من غير الواضح على الفور مع ذلك متى سيشغل باديلا المقعد".

وصادق الكونجرس الأمريكي، على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بـ306 أصوات مقابل 232 للرئيس دونالد ترامب، رغم اعتراض أكثر من 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و 100 من أعضاء مجلس النواب.

وقال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس السبت، إنه تم ترشيح الدبلوماسيتين المخضرمتين ويندي آر شيرمان وفيكتوريا نولاند لمنصبي نائب وزير الخارجية ووكيل الوزارة للشؤون السياسية على التوالي.

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