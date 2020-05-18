وزير البنية التحتية الإماراتي يؤكد حرص بلاده على تنويع مصادر الطاقة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.

وقال المزروعي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 يوم غد: "حريصون في دولة الإمارات على التوجه نحو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة النظيفة، والإمارات دولة غنية بالهيدروكربونات ولديها مزيج متنوع من الطاقة /الغاز الطبيعي إلى الطاقة الشمسية/ وذلك يضعها بين الدول الأولى التي لديها إمكانات لتطوير طاقة الهيدروجين بشكل أكبر بناء على خبرتها الواسعة في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة".

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وتسهم في النمو الاقتصادي المستدام والأنظمة البيئية السليمة وزيادة كفاءة الموارد.

وذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية حققت نتائج ملموسة في توفير استهلاك الماء والكهرباء والانبعاثات الكربونية في مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مختلف إمارات الدولة.