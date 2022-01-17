رئيس حزب المحافظين البريطاني: علامات مشجعة على رفع قيود كورونا في إنجلترا نهاية الشهر

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قال رئيس حزب المحافظين البريطاني، أوليفر داودن، إن هناك "علامات مشجعة" لرفع القيود ذات الصلة بكوفيد 19 في إنجلترا في نهاية الشهر.

وأدلى رئيس حزب المحافظين بهذا التعليق في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون لمراجعة قواعد "الخطة ب" الخاصة بارتداء الأقنعة الواقية إلزاميا والعمل من المنزل يوم 26 يناير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال داودن: "لطالما كان أملي أن نطبق قيود الخطة ب لأقصر فترة ممكنة".

وأضاف أن هناك "بعض البيانات الواعدة جدا" بشأن الإصابات ودخول المستشفيات بسبب المتحور أوميكرون.

وأضاف : "هذا يعطينا الأمل والتفاؤل بأننا قد نخرج من أسوأ (موجة إصابات بـ ) أوميكرون".

ويأتي ذلك بعد أن قالت مستشارة صحية حكومية إن حالات الإصابة بالفيروس تبدو "مستقرة" في أجزاء من المملكة المتحدة.

وتردد أن جونسون قد يصدر إعلانا حول تخفيف القيود في غضون أيام.