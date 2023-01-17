الأردن وكينيا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكينية، الجنرال روبرت كيبوتشي، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الزائر إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

من جهته، أكد الجنرال كيبوتشي عمق العلاقة واستمرارية التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وأهمية توسعة آفاق التعاون الثنائي بينهما، مثمناً دور الأردن وقواته المسلحة في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.