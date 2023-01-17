 وزير المالية الألماني: نحتاج إلى الدبلوماسية التجارية بدلا من الحرب التجارية - بوابة الشروق
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وزير المالية الألماني: نحتاج إلى الدبلوماسية التجارية بدلا من الحرب التجارية

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 5:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 5:54 م

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن معارضته، لإنشاء الاتحاد الأوروبي، برنامج خاص به لإعانة شركاته وذلك في تعليقه على الخلاف بين الولايات المتحدة والتكتل حول البرنامج الأمريكي لخفض التضخم.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في منتجع دافوس السويسري، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر اليوم الثلاثاء إن "التنافس على من يستطيع أن يدفع المزيد من الإعانات من شأنه أن يعرض استدامة الماليات العامة في أوروبا للخطر".

ودعا ليندنر بدلا من ذلك إلى التفكير بشكل أكبر قائلا: "لماذا لا نبدأ في التفاوض حول إبرام اتفاقية تجارة عالمية بين الأنظمة الديمقراطية الليبرالية؟".

وأضاف الوزير الألماني: "لا نحتاج إلى حرب تجارية بل نحتاج إلى دبلوماسية تجارية".

يذكر أن القانون الأمريكي المعروف باسم قانون خفض التضخم الصادر في العام الماضي يمنح حوافز ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة أو في دول محددة مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة معها.

وفي المقابل، يخشى الاتحاد الأوروبي الذي يضم الكثير من شركات السيارات الكبيرة، من أن يؤدي القانون إلى انسحاب الشركات من أوروبا وتوجهها إلى الولايات المتحدة.

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