أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، بعد تقليص مكاسبها، التي رفعت المؤشر الرئيسي في منتصف التعاملات ليتجاوز 16 ألف نقطة، ليعد مجددا وينزل دون هذا المستوى.

وارتفع مؤشرها الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 15982 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع أمس الاثنين بنسبة 1.8%، وأغلق عند أعلى مستويات الجلسة (15,837 نقطة) مسجلاً زيادة نسبية في أحجام التداول.

وتوقع أحد بنوك الاستثمار أن يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة 16,275 نقطة، وفي حالة كسره، سيتمهد الطريق إلى المستهدف التالي 16,600 نقطة.

وقال: "سنُبقي على رؤيتنا الفنية السابقة في ظل استمرار التداول أعلى مستوى 15,300 نقطة، وهو أقل مستوى مسجل في الأسبوع الماضي وقد أصبح مستوى حماية أرباح على المدى القصير، ننصح المتداول على المدى القصير بعمل متاجرات سريعة وذلك باختيار الأسهم الأفضل أداءً".