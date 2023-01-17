وفد أمريكي يبحث تجديد الالتزام القوي والثابت تجاه أوكرانيا في مواجهة روسيا

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بحث وفد أمريكي ورئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، مساهمة المساعدات الأمريكية والدولية في استقرار الاقتصاد الأوكراني، وتطوير شراكة تجارية واستثمارية دائمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال زيارة وفد أمريكي يضم نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات كولن كال، العاصمة كييف.

وأضافت الوزارة أن الوفد سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعضاء مكتب الرئيس وكبار المسؤولين الأوكرانيين؛ لتجديد التزام الولايات المتحدة القوي والثابت تجاه أوكرانيا ودفاعها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

والتقى الوفد الأمريكي، خلال زيارته كييف، وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف؛ لمناقشة الجهود الدبلوماسية والمساعدة الأمنية لتعزيز القدرات الأمنية لأوكرانيا.

وفي اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف والرئيس التنفيذي شركة الطاقة الأوكرانية (أوكرنرجو) فولوديمير كودريتسكي، استعرض الجانبان جهود الطوارئ لإصلاح وصيانة نظام الطاقة الأوكراني، على الرغم من الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية الحيوية.

وبحسب البيان، كان الوفد الأمريكي توقف قبل وصوله أوكرانيا، في ألمانيا وبولندا؛ لمراجعة المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا.