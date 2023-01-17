شهدت محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الثلاثاء، معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي هانس جروندبرج، للبلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، خاضت اليوم الثلاثاء، معارك مع مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز.

وأضاف أن "المعارك تركزت في جبهات عصيفرة ووادي الزنوج شمالاً، وجبهة الدفاع الجوي شمال غربي المدينة، وفي جبهة الأحطوب بالريف الغربي".

وتابع: "قواتنا أخمدت مصادر نيران معادية استهدفت مواقع عسكرية في محيط جبل هان والصياحي والمقبابة وحذران في الجبهة الغربية للمدينة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول المواجهات.

كان المبعوث الأممي إلى اليمن قد وصل أمس الاثنين إلى العاصمة صنعاء، لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول سبل تجديد الهدنة وتحقيق السلام.

ومطلع أكتوبر 2022، انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي والتي استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.

وبسبب تعثر تمديد الهدنة حتى اليوم، عاد التصعيد العسكري مجددا بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.