تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023:
• الدولار يواصل التراجع في معظم البنوك والمركزي
واصلت أسعار صرف الدولار الانخفاض أمام الجنيه فى معظم البنوك، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط بما يتراوح بين 8 و15 قرشا في 6 بنوك محلية، فيما ارتفع في 4 بنوك أخرى.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
• البورصة تواصل أداءها الجيد في تعاملات منتصف الأسبوع
واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ لتواصل أداءها الجيد منذ بداية الأسبوع، مدعومة بقرب الإعلان عن بعض صفقات الاستحواذ والطروحات الحكومية ونتائج أعمال الشركات.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
• المشاط تبحث مجالات التعاون المشترك مع كبرى شركات القطاع الخاص بقطاع الزراعة
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، رجل الأعمال الإماراتي خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة، التي تستثمر في القطاع الزراعي في مصر، في مجال زراعة وتجارة وإنتاج الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلاسل التوريد الشاملة.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
• المشاط تعقد لقاءات ثنائية مع شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص خلال فعاليات أول أيام منتدى دافوس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص خلال فعاليات اليوم الأول من مشاركتها في "دافوس 2023" بسويسرا؛ لتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
• الزراعة: 9.6 مليون طن إجمالي كميات القمح المستوردة في 2022 بانخفاض 13%
كشف رئيس اللجنة الفنية بالحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة، المهندس السيد عباس، عن انخفاض الكميات المستوردة من القمح في 2022 بنسبة 13% عن عام 2021، حيث بلغ إجمالي حجم المستورد من القمح في العام الماضي 9 ملايين و614 ألفا و155 طن، فيما بلغت كميات القمح المستوردة في 2021 نحو 11 مليونا و32 ألف طن.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
• طارق حبشي رئيسا لغرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات
عقد مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، اجتماعا، أمس الاثنين، لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الغرفة، بعد خلو منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة بوفاة المهندس أحمد حلمي.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
• وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير اليابان تعزيز فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي
استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
• غرفة صناعة الحبوب تشيد بتوفير وزارة التموين الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية
أشاد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالخطوات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين من أجل توفير الخبز البلدي بالتكلفة الفعلية لغير حاملي البطاقات التموينية.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا