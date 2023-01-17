مفتي سلوفينيا يشيد بدور شيخ الأزهر في تحقيق التقارب بين الأديان

وزارة الخارجية تتابع الحالة الصحية لعدد من المصريين المصابين في حوادث بالخارج

وزير الأوقاف: ندعو إلى وقف جميع الحروب التي طالت تبعاتها العالم كله