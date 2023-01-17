الرئيس الليتواني يعول على تعهد ألمانيا بتوريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

صرح الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، بأنه يعول على تعهد ألمانيا بتوريد دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا.

وقال ناوسيدا في المنتدى العالمي الاقتصادي في منتجع دافوس السويسري اليوم الثلاثاء: "نحن نمر بموقف يتطلب المزيد من الالتزام والقيام بدور أقوى لتوريد مركبات مدرعة ودبابات إلى أوكرانيا، وأتمنى بشدة أن يقوم حليفنا القوي بهذا".

يذكر أن ليتوانيا هي إحدى دول البلطيق كما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكد ناوسيدا أن الدبابات تحولت إلى "عامل استراتيجي للغاية" في حرب أوكرانيا، وقال في رد على سؤال إنه يعتقد بقوة أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيعطي الضوء الأخضر لتوريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وتطالب أوكرانيا حلفاءها منذ فترة طويلة بتزويدها بدبابات قتالية ألمانية طراز ليوبارد2 والتي تتفوق تقنيا على الدبابات الروسية.

وكانت بولندا وفنلندا أعلنتا استعدادهما لتوريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا كجزء من التحالف الأوروبي، غير أن الحكومة الألمانية لم تتخذ موقفا من هذا الأمر بعد.