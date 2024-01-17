أسامة حمدان: لن ينجح المحتلون في تحقيق أي من أهدافهم ومخططاتهم العدوانية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة، يواصلون لليوم الثالث بعد المئة، صمودهم الأسطوري، وصبرهم وتضحياتهم، وثباتهم على أرضهم، في مواجهة عدوان الاحتلال وإجرامه ومخططاته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «هذا الشعب العظيم المتسلّح بكل معاني العزّة والكرامة والكبرياء والنضال، يثبت للأعداء والأصدقاء أنَّه شعبٌ عصيٌّ عن الانكسار، ولا يعرف في قاموسه الاستسلام، رغم العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال النازي، بكل وحشية وإجرام وسادية، طالت كل مقوّمات الحياة الإنسانية».

وأكمل: «تعجز كل عبارات الفخر والاعتزاز والإشادة أن تفي حقّ هذا الشعب العظيم في قطاع غزَّة العزّة، في بطولته وصبره ورباطه وتضحياته وثباته ونضاله، الذي يدافع عن قضيةٍ عادلةٍ، وحقوقٍ مشروعة، وعن كرامةِ وشرفِ ومقدساتِ الأمَّة، التي يريد هذا العدو النازي والقوى الداعمة له، تصفيتها وتغييبها وطمس معالمها».

واستطرد: «لن ينجح المحتلون في تحقيق أيّ من أهدافهم ومخططاتهم العدوانية، بإذن الله، وبفضل صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا، سيتحقّق النصر المبين، بفضل الله وقوّته».