ارتفاع أرباح جولدمان ساكس جروب خلال الربع الأخير

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أعلن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب الثلاثاء ارتفاع أرباحه خلال الربع الأخير من العام الماضي عن الفترة نفسها من العام السابق وعن توقعات المحللين.

وذكر البنك أن إجمالي أرباحه ربع السنوية بلغ 87ر1 مليار دولار بما يعادل 48ر5 دولارا للسهم مقابل 19ر1 مليار دولار بما يعادل 32ر3 دولارا للسهم خلال الربع الأخير من 2022.

وكان محللون يتوقعون أرباحا بمعدل 20ر3 دولارا للسهم خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات البنك ربع السنوية بنسبة 9ر6% إلى 32ر11 مليار دولار مقابل 59ر10 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2022.