مصرع شخص فى تصادم توك توك وميكروباص بالدقهلية

لقي شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك بالدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووقوع حالة وفاة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز وتبين وقوع الحادث على طريق القطنه أمام كفر التبن، ووقوع تصادم ميكروباص في توك توك ووفاة "حسني ص. إ." 61 عاما- تم وصول المصاب بتوقف بعضلة القلب وكسر مفتوح بالساق اليسري وجروح بالوجه وتم عمل إنعاش قلبي رئوي الحاله ولم تستجب وتمت الوفاة، ووضع الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة بمستشفى بلقاس.