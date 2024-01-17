كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة تصل معبر رفح

وصلت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، إلى معبر رفح الحدودي مع القطاع الفلسطيني.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد استقبل اليوم الأربعاء، المسئولة الأممية، خلال وصولها الي مطار العريش الدولي.

وقال المحافظ، إن هذه الزيارة تعد الأولى لها عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن 2720 ، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورحب المحافظ بها، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وطريقة إدخال تلك المساعدات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

بدورها، أعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.