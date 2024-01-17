وزير الخارجية الأمريكي: معاناة الفلسطينيين في غزة تفطر قلبي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنّ المعاناة التي يشهدها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية تفطر قلبه.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، أجراه معه مؤسس المنتدى كلاوس شواب والمعلق توماس فريدمان، وفق وكالة الأناضول.

وصرح بلينكن: «ما نراه كل يوم في غزة أمر مؤلم، والمعاناة بين الرجال والنساء والأطفال الأبرياء تفطر قلبي».

وأضاف: «الوضع في غزة مدمر ويعزز قناعتي بضرورة إيجاد طريقة أخرى تجيب عن المخاوف العميقة لإسرائيل».

ورأى بلينكن أنّ على إسرائيل دعم تطوير سلطة فلسطينية إصلاحية قادرة على الاعتناء بشعبها.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، حتى الأكثر فعالية، ستواجه صعوبات إذا عارضتها إسرائيل بشدة، وقال: «أشعر بالحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو السلام في منطقة الشرق الأوسط، لكن إسرائيل بحاجة إلى التكامل والشعور بالأمان، لا يمكن أن يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر».

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها.

وشدد على أن التكامل المطلوب لا يمكن بلوغه إلا عن طريق دولة فلسطينية، لافتا إلى أن ثمة فرصة كبيرة للتطبيع مع إسرائيل بالشرق الأوسط والتحدي يكمن في استغلالها.