 وزير الدفاع يلتقى كبير منسقى الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع يلتقى كبير منسقى الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 10:43 ص

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، سيجريد كاخ كبير منسقى الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذى يعانى من نقص شديد فى الإحتياجات الأساسية نتيجة إستمرار العمليات العسكرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الموقف المصرى الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطينى، والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

فيما أشادت كبير منسقى الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربةً عن تطلعها إلى أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .


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