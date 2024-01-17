العراق: الإيرانيون لا يريدون أو لا يستطيعون مهاجمة إسرائيل فقصفوا أربيل

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن أسفه، لأن العراقيين يدفعون ثمن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ويدور القتال على الأراضي العراقية.



وقال خلال مقابلة تلفزيونية، على هامش منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، إن مهاجمة إيران لمدينة أربيل هو انتهاك للقانون الدولي، مؤكدا أن التوتر الآن بين الإسرائيليين وإيران، وفق وكالة سبوتنيك.



واعتبر أن الإيرانيين لا يريدون أو لا يستطيعون مهاجمة إسرائيل، ويبحثون عن الضحايا من حولهم، فهم يهاجمون أربيل.



وتابع: «إيران معزولة عن العالم، فإذا ذهب العراق إلى مجلس الأمن واعتبر العراق حليفا لإيران فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة داخل طهران».



وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.



وذكرت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن الشكوى تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



وأضاف البيان، أن العراق أكدت في، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.



يأتي ذلك بعدما بعث ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، برسالة إلى مجلس الأمن بشأن الضربات التي شنها الحرس الثوري في سوريا والعراق، مؤكدًا أنها جاءت ردًا على الهجوم في محافظة كرمان، ومتناسبة مع تعهدات طهران الدولية.