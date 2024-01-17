المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط: تحرير المحتجزين لدى حماس أولوية روسية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، أن تحرير المحتجزين من قطاع غزة يعتبر إحدى الأولويات بالنسبة لروسيا.

وقال بوجدانوف، خلال لقاء مع أهالي المواطن الروسي ألكسندر لوبانوف المحتجز في قطاع غزة اليوم: إن "هذه القضية الإنسانية المهمة تعتبر إحدى أولوياتنا أثناء اتصالاتنا بالجناح السياسي لحركة "حماس"، وكذا قيادات عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط "بحسب موقع قناة "آر تي عربية" الروسية.

وجاء ذلك في بيان للخارجية الروسية، نشر على موقعها، في أعقاب لقاء نائب الوزير بأهالي المواطن الروسي.

وأشار البيان إلى أن السلطات الروسية أطلعت عائلة لوبانوف على "الجهود الحثيثة، التي يبذلها الدبلوماسيون الروس من أجل تحريره".

وأضافت الخارجية، أن العمل المتواصل لتحرير المواطنين المحتجزين في القطاع "قد أثمر عن النتائج المرجوة وسيستمر".

وكانت السلطات الروسية، أعلنت أن هناك عددا من المواطنين الروس بين الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أطلقت الحركة سراح بعضهم خارج إطار صفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل، تقديرا لموقف روسيا من النزاع في المنطقة.