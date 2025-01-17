بني سويف تواصل تنفيذ سوق اليوم الواحد لتخفيف العبء عن المواطنين

يواصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، متابعته الميدانية لانتظام العمل في مبادرة "سوق اليوم الواحد" على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التي تهدف إلى إقامة أسواق أسبوعية في مراكز ومدن المحافظة خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق والمحال التجارية العامة، تماشيًا مع خطة الحكومة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، تفقد السكرتير العام المساعد عددًا من الأسواق التي تعمل بمبادرة "سوق اليوم الواحد" اليوم الجمعة في كل من مراكز ومدن بني سويف وناصر، حيث رافقه في الجولة علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وفواز رجب، نائب رئيس المدينة، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، بالإضافة إلى مديري إدارات التموين والأقسام المعنية بالوحدات المحلية.

وشملت الجولة الأسواق التي تم إقامتها اليوم في محي الدين ببني سويف، وشارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر، كما شهدت باقي مراكز المحافظة مثل شنرا والفشن، الميمون والواسطى، إهناسيا، وببا، عقد أسواق مماثلة.

ومن المقرر أن تستمر الأسواق غدًا السبت في مناطق وقرى متعددة مثل محيي الدين ببني سويف، مدينة الفشن، مدينة الواسطى، ننا في إهناسيا، طنسا بني مالو في ببا، الشنطور في سمسطا، وشارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر.

وتابع السكرتير العام المساعد سير عملية البيع والشراء في الأسواق، كما رصد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستراتيجية مثل السكر، الأرز، المكرونة، الأجبان، الألبان، اللحوم، الدواجن، بيض المائدة، الخضروات والفواكه، بأسعار مخفضة أقل من أسعار السوق المعتادة.

من جانبه، أكد اللواء سامي علام على تكليفات المحافظ بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام عمل الأسواق الأسبوعية، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان تقييم الأثر الإيجابي على المواطنين. كما أشار إلى أهمية تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأعرب المواطنون الذين تصادف وجودهم في الأسواق عن سعادتهم بقرار المحافظة بزيادة عدد أيام السوق إلى يومين بدلًا من يوم واحد، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة في تخفيف الأعباء عنهم من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، ما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم.