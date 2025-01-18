ألمانيا تقدم دعما ماليا للسوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم

أكدت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، أنها بصدد توزيع مبالغ مالية على اللاجئين السوريين العائدين إلى وطنهم لمساعدتهم على تغطية تكاليف الرحلة وبدء حياة جديدة في البلاد التي مزقتها الحرب بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال متحدث إن العائلات التي تخطط للعودة يمكنها التقدم بطلب للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين للحصول على دفعة مالية لمرة واحدة تصل قيمتها إلى 4000 يورو (4123 دولارا أمريكيا)، في حين يحق للأفراد الحصول على مبلغ أقصاه 1000 يورو.

وتم إضافة سوريا مرة أخرى إلى برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج الألماني في 13 يناير، والذي يستهدف دعم المهاجرين الذين يخططون للعودة طوعا إلى وطنهم أو الهجرة إلى بلد آخر.

ويقيم في ألمانيا حاليا نحو 975 ألف مواطن سوري، معظمهم أجبروا على الفرار من وطنهم وسط الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2011، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.