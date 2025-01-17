طارق محروس: مباراة التشيك بداية برنامج إعداد قوي لبطولة العالم للناشئين

أكد طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ أنه يجهز حاليا لبرنامج إعداد المرحلة النهائية للمنتخب تمهيدا لعرضه على مجلس ادارة اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي لاعتماده عقب مناقشته والذى من المتوقع أن يتخلله عدد من المباريات الودية الدولية والتى لاتقل عن ٦ مباريات ، سوف يتم تحديد أطرافها عقب إجراء قرعة البطولة والتى ستقام فى شهر مايو المقبل.

ومن المقرر ان يلعب منتخب الناشئين ودية قوية مع التشيك اليوم في السادسة مساء بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها مصر في سبتمبر من العام الجاري.

ويلعب منتخب الناشئين مباراته الودية الثانية مع التشيك غدا السبت نفس الملعب والتوقيت.

وكان قد وصل إلى القاهرة أمس منتخب التشيك للانتظام فى معسكره المغلق بالقاهرة والذى يستمر حتى يوم ١٩ من الشهر الجاري.