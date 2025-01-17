منتخب مصر يفوز على البحرين ويتأهل إلى الدور الرئيسي من كأس العالم لليد

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فاز منتخبنا الاول لكرة اليد علي نظيره البحريني في ثاني جولات بطولة العالم بنتيجة ٢٤/٣٥ ، والتي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج ، خلال الفترة من ١٤ يناير وحتي ٢ فبراير..

الفوز هو الثاني للفراعنة بعد الفوز علي الأرجنتين في الجولة الاولي ٢٥/٣٩ ورفع رصيده الي ٤ نقاط تصدر بهم المجموعة انتظارا لمباراة كرواتيا والأرجنتين ..

قدم منتخبنا مباراة كبيرة وتفوق خلال شوطي المباراة من بدايتها الي نهايتها ، واجاد المدير الفني الأسباني باستور منح الفرصة لاغلب قائمته لتجهيزهم للصدامات العنيفه المقبلة ..

تجدر الإشارة الي ان منتخب مصر يواجه كرواتيا صاحب الأرض والجمهور في الجولة الثالثة لبطولة العالم الأحد المقبل في مباراة من العيار الثقيل .