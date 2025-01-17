وزير خارجية قطر: شراكتنا مع مصر في غزة نموذج يحتذى به للعمل العربي المشترك

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشأن غزة «لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدبلوماسية المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة».

ووصف خلال مقابلة لـ «الجزيرة»، مساء الجمعة، الاتفاق بأنه «نموذج ممتاز للشراكة بين قطر ومصر، يعطينا مثال كيف أن العمل بين الدول العربية ممكن أن يحقق شيئا للشعوب العربية كما حدث في اتفاق غزة».

وحول ضمانات تنفيذ الاتفاق، أكد أن «أول ضمانة هي رحمة الله تعالى بالمظلومين كلهم، وهذه أكبر ضمانة؛ لكن سعينا بقدر الإمكان، لوضع الأشياء التي تحقق أقصى حد من الضمانات؛ لكن في النهاية الضمانة الأساسية هي التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق، نتنياهو إذا أراد التراجع عن الاتفاق، فمن الممكن أن يخلق ألف سبب ويعود للحرب، مهما كانت الضمانات التي وضعناها».

وأضاف أن الاتفاق يتضمن آلية لمعالجة أي خلل بشكل مبكر، من خلال غرفة عمليات مشتركة في القاهرة؛ لمتابعة التنفيذ والعمل على منع تفاقم أي مشكلة قد تؤدي إلى انهياره.

ونوه إلى استمرار التفاهمات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق وضمان استمرارها، وكذلك استمرار الإجراءات المتبعة في المرحلة الأولى إلى حين التوصل إلى تفاهمات نهائية للمرحلة الثانية بضمانة الوسطاء.

وأشار إلى انتظار قرار ملزم من مجلس الأمن لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مؤكدا أن المفاوضات داخل مجلس الأمن جارية حاليا.