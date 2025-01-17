الادعاء الفرنسي: تسليم أمريكي متهم بالاعتداء الجنسي على طالبة ببنسلفانيا لواشنطن

سلمت فرنسا، اليوم الخميس، للولايات المتحدة مواطنا أمريكيا متهم بالاعتداء الجنسي على طالبة جامعية في بنسلفانيا عام 2013 وإرسال رسالة لها عبر فيسبوك تقول "لقد اغتصبتك".

وقال متحدث باسم خدمة المارشالات الأمريكية إن إيان كلياري ، البالغ من العمر 31 عاما، وهو من ساراتوجا بولاية كاليفورنيا، قد وصل إلى الولايات المتحدة ويتم نقله جوا إلى بنسلفانيا.

وكان كلياري قد اعتقل في أبريل في مدينة ميتز الفرنسية بعد البحث عنه لمدة ثلاثة أعوام. وفي وقت لاحق، قالت محكمة استئناف فرنسية إنه يمكن تسليمه.

وقال مكتب المدعي العام بمحكمة الاستئناف في مدينة ميتز، بشمال شرقي فرنسا، إنه تم تسليم إيان كلياري، إلى السلطات الأمريكية في مطار شارل ديجول بباريس.

وقالت شانون كيلر، الطالبة السابقة بجامعة جيتيسبورج والتي تابعت القضية لأكثر من عقد، إن هذا خبر تسليم كلياري أعطاها "إيمانا متجددا" في نظام العدالة.

وأوضحت كيلر في بيان صحفي صدر من خلال محاميها قائلة: "إن هذا الاعتقال والتسليم يمنحني إيمانا متجددا بأنه بعد سنوات عديدة من الانتظار، يمكن لنظام العدالة أن يحقق النجاح، عندما يثابر الناجون بمساعدة ودعم الأسرة والأصدقاء والمناصرين والمحامين".

وتتهم مذكرة الاعتقال كلياري بمطاردة كيلر البالغة من العمر 18 عاما في حفل في الحرم الجامعي في عام 2013، والتسلل إلى غرفتها في السكن الجامعي والاعتداء عليها جنسيا بينما كانت ترسل رسائل نصية إلى أصدقائها طلبا للمساعدة. وكان كلياري طالبا في جامعة جيتيسبورج يبلغ من العمر 20 عاما في ذلك الوقت، لكنه لم يعد إلى الحرم الجامعي.