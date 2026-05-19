أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بوقف تشغيل جميع عمال النظافة الميدانيين بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال ساعات الذروة الصيفية، وذلك يومياً من الساعة الـ10 صباحاً وحتى السادسة مساءً؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد محافظ أسوان، أن القرار يأتي في إطار الاهتمام بالعامل الإنساني وتقديراً للدور الحيوي الذي يقوم به عمال النظافة فى الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة تشغيل بديلة تضمن استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكفاءة كاملة دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عمرو لاشين، أن منظومة العمل الجديدة تعتمد على تقسيم ورديات العمل إلى فترتين حيث تنتهى الفترة الصباحية فى تمام الساعة الـ10 صباحاً، بينما تبدأ الفترة المسائية اعتباراً من السادسة مساءً بما يضمن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحرارى وفي الوقت نفسه استمرار انتظام أعمال النظافة بالشوارع والميادين.

ووجه عمرو لاشين، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي قطاعات العمل العام، بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، مع توفير كل أوجه الرعاية والحماية للعاملين بالحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية فى المواقع المفتوحة من التعرض لحرارة الطقس وضربات الشمس، وبما لا يتعارض مع أداء المهام الموكلة لهم، مؤكداً أن عمال النظافة يمثلون أحد أهم عناصر المنظومة الخدمية ويؤدون دوراً وطنياً يستحق كل التقدير والاحترام.

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالتعاون الإيجابي مع الأجهزة التنفيذية من خلال الالتزام بإلقاء القمامة داخل الصناديق والحاويات المخصصة لها، وعدم إلقاؤها بالشوارع أو خارج الأماكن المحددة للحفاظ على المظهر الحضارى لعروس المشاتى، ودعم جهود المحافظة فى تقديم بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين.

وشدد المحافظ على رفع درجة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للإصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية، وكذلك رفع درجة الاستعداد في المرافق العامة وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أي بلاغات والتدخل السريع لحل أي مشاكل بها .