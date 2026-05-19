لجنة الاقتراحات بالنواب توافق على إعادة بناء عيادات ووحدة طب أسرة بقرية المعدية في البحيرة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل اللجنة، بإعادة بناء عيادات شاملة بكل التخصصات، ووحدة طب أسرة بديلة عن الوحدة الصحية بقرية المعدية بمركز إدكو في محافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور ممثلي الجهات المعنية والتنفيذية في الحكومة.

واستعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، الاقتراح برغبة، مؤكدا أن الوحدة الصحية تخدم قطاعا عريضا من المواطنين في قرية المعدية والقرى المجاورة، مشددا على ضرورة توفير عيادات في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات العلاجية.

وأشار النائب، إلى معاناة الأهالي بسبب بعد المسافة للحصول على الخدمات الصحية؛ لعدم توفير التخصصات المطلوبة في الوحدة الصحية الحالية.

وأكد ممثلو الحكومة، أنه سيجري هدم الوحدة الصحية وإعادة البناء، وعمل عيادات في كل التخصصات، بالإضافة إلى وحدة طب الأسرة.

وأعلن ممثلو الحكومة، أن عمليات التنفيذ تدخل خطة العام المالي 2026/2027.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة الالتزام بالتنفيذ على أعلى مستوى ووفق جدول زمني معين، مع الأخذ في الاعتبار الإسراع في إتمام المشروع؛ لعدم تأثر المواطنين من توقف الخدمات في أثناء عمليات الإنشاء.