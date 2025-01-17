قال المطرب أحمد فهمي، إن كرة القدم تستحوذ على كل وقت فراغه، مضيفا أنه «أهلاوي جدًا»، ويحرص على متابعة مباريات نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح منذ أن كان في المقاولون العرب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC» مصر» مساء الخميس، أنه لا يُستفز بسبب كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس صديقه الفنان أحمد فهمي.

وأرجع عصبية صديقه الفنان أحمد فهمي إلى كونه لاعبًا سابقًا في النادي الأهلي، مازحًا: «هو عنده خلل في الجزء ده، ما عندهوش ذكاء اجتماعي في الجزء في هذا الجزء تحديدًا، ممكن يتعصب على حد بسبب الكرة».

وذكر أن الأشياء التي تُثير غضبه على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكتب أحدهم تعليقا مزعجا بدون سبب، قائلا: «بعض الناس أحيانا تقصد تضايقك، المسلسل وشغلي عاجبه، لكن يدخل يقول أي حاجة، مثلا: (إيه اللي أنت لابسه ده؟ أنت كبرت؟ أرد عليه: طبيعي إني أكبر، الحمد لله بأخلص أكلي وبنام كويس، فربنا بيخليني أكبر، وأنت لو أكلت كويس هتكبر أنت كمان».

وأشار إلى أنه بدأ بزيارة معالج نفسي منذ العام الماضي؛ بسبب فقدان التحكم في انفعالاته، مضيفا أن المعالج أخبره أن مُشكلته الحقيقية تكمن في تضخيم أفكاره، والتي كانت سببا في عصبيته المستمرة.