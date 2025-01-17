بسمة بوسيل تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة لأ ثواني

حققت النجمة بسمة بوسيل نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" التي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت أرقاما قياسية فى نسب المشاهدة فور طرحها على مختلف المنصات الرقمية.

وتميزت الأغنية بكلماتها المعبرة وإيقاعها الموسيقى الهادئ والصوت الرائع، ولاقت استحسانًا واسعًا من جمهورها، وتصدرت الترند في العديد من الدول العربية على رأسها المغرب ومصر، محققةً نسب مشاهدة مرتفعة في وقت قياسي.

وتعتبر أغنية "لأ ثواني" خطوة مميزة في مسيرة بسمة بوسيل الفنية، إذ تعكس تطورًا في أدائها الفني واختيارها المميز للأعمال التي تلامس مشاعر الجمهور، فالأغنية حققت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا من قبل المعجبين والنقاد على حد سواء، الذين أشادوا بصوتها وأدائها المتميز.

أغنية لا ثواني من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتتحدث عن قوّة المرأة وقدرتها على التّخّلي ونسيان الحبيب وعدم السّعي لاسترجاع حُبّه، وصوّرتها بسمة على طريقة الليريك فيديو، الذي تضمّن عدّة صور لها، من جلسة تصوير خاصّة بالأغنية، ظهرت فيها بشكل مميز، إذ ترتدي "جامبسوت"، جلديًّا باللون الأسود واعتمدت على إطلالة لافتة، بالشّعر الأسود الطّويل.

وتتميز أغنيات بسمة بوسيل بالتنوع، فهي تغني الأغاني الرومانسية والحماسية والعاطفية، ما يجعلها قادرة على الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، كما تحقق أغانيها نجاحا كبيرا فور طرحها، حيث تتصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعا وتحظى بمشاهدات مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.