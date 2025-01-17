إسرائيل تنشر أسماء الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

أعلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عائلات الأسرى الإسرائيليين بقائمة الأسرى الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وبحسب وكالة سما الفلسطينية، لا تعكس القائمة التي نشرت اليوم، حالة الأسرى، سواء كانوا أحياء أو أموات، وقالت السلطات الإسرائيلية للعائلات: "يجب أخذها بحذر لأن حركة حماس قد تعرقل تنفيذ الصفقة".

والأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة هم: رومي غونين، إميلي ديماري، أربيل يهود، دورون شتاينبخر، أريئيل بيبس، كفير بيبس، شيري بيبس، ليري ألباج، كارينا أرييف، آغام بيرجر، دانييلا غلبوا، نعمة ليفي، أوهاد بن عمي، غاد موشيه موزس، كيث سيغال، أوفر كالدرون، إلياهو شرابي، إتسيك ألجارت، شلومو منتصور، أوهاد ياهلومي، عوديد ليبشيتس، تساحي عيدان، هشام أسيد، ياردن بيبس، شاجاي ديكل حن، يائير هورن، عمر وانكرت، ساشا تروفنوف، إلياه كوهين، أور ليفي، أبره مانغيستو، تال شوهام، وعمر شيم-توف.

ويأتي ذلك فيما تستعد إسرائيل وحركة حماس خلال الأيام المقبلة لتنفيذ آليات وإجراءات طويلة وعلى مراحل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه، الأربعاء، والذي سيتم بموجبه وقف الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.