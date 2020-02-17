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شاهد.. فيلم تسجيلي يبرز جهود وزارة الصحة في التعامل مع المصريين العائدين من ووهان

لقطة من الفيلم التسجيلي
لقطة من الفيلم التسجيلي
منى زيدان
نشر فى : الإثنين 17 فبراير 2020 - 12:21 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 فبراير 2020 - 12:21 ص

أعدت وزارة الصحة فيلما تسجيليا من داخل الحجر الصحي يبرز جهودها في إدارة ملف المصريين العائدين من ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويروي الفيديو تفاصيل 14 يومًا في معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية والذى ينتهى صباح اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الصحة والسكان، بعودتهم على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة والثانية ستتجه إلى الإسكندرية.

كانت وزيرة الصحة قد أكدت أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن، على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوي بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوى محتملة‪.‬

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم فيروس كورونا، خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يومًا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر 617 شخصًا، مشيرة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كل الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيًا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لهم.

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