مصرع 6 أشخاص إثر تسرب غاز سام في منطقة سكنية بكراتشي الباكستانية

أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات في منطقة سكنية ساحلية في مدينة كراتشي اثر تسرب غاز سام.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين، أنه لم يعرف بعد مصدر التسريب، إلا أن بعض المصادر أكدت أن التسرب وقع أثناء تفريغ مواد كيميائية من سفينة شحن راسية بالميناء الرئيسي بمنطقة كيماري.

من جانبه، أعرب وزير الشئون البحرية علي الزيدي، عن حزنه إزاء وقوع خسائر في الأرواح، وأمر سلطات الموانئ بإيفاد فريق الأضرار الكيميائية البيولوجية النووية للتحقيق في مصدر الغاز السام، واتخاذ الإجراءات العلاجية.