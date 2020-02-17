عبر رئيس الجالية السورية في مصر باسل سماقية، عن سعادته بتحرير مدينة حلب، وتمنى النصر الدائم لبلاده، مشيدًا بدور الجيش والرئيس السوري بشار الأسد.

وقال «سماقية»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إن الله أيد الشعب السوري بالستر، مضيفًا أن مواطنيه في الداخل مثل أعلى في الدفاع عن بلدهم والصبر ومواجهة الظروف الصعبة والوقوف بجانب دولتهم ومحاربتهم للإرهاب، بالإضافة إلى اللاجئين في الخارج وتكاتفهم وانتشارهم وتحقيقهم للنجاح في مختلف المجالات العملية.

وأوضح أن الجالية السورية هي مؤسسة تعاونية تجمع المقيمين منهم في مصر في مجالات العمل والثقافة والتعاون، لافتًا إلى تميز حلب بالجمال والحضارة والتاريخ وتفوق المطبخ الحلبي، بالإضافة إلى أنها من أقدم المدن في العالم.

وفرضت قوات الجيش السوري سيطرتها بالكامل على مدينة حلب للمرة الأولى منذ 2011.

وأعلن وزير النقل السورى على حمود، عن عودة تشغيل مطار حلب الدولى، قائلًا إن يوم الأربعاء المقبل سيشهد تسيير أول رحلة جوية من العاصمة دمشق إلى حلب، موضحًا أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة والعاصمة دمشق، خلال الأيام القليلة المقبلة.