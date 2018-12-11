شركة فنادق هيلتون تسجل خسائر خلال الربع الأخير

أعلنت "هيلتون وورلد وايد هولدنجز" الأمريكية لإدارة الفنادق، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع الفنادق والسياحة في العالم.

وجاءت أرباح وإيرادات الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب أقل من التوقعات.

وذكرت الشركة أن صافي خسائرها خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 224 مليون دولار، بما يعادل 80ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح صافية بقيمة 175 مليون دولار بما يعادل 61ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت خسائر الشركة المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة خلال الربع الأخير من العام الماضي 10ر0 دولار للسهم، مقابل أرباح قدرها 1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجع إجمالي إيرادات هيلتون وورلد وايد خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 890 مليون دولار مقابل 37ر2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى تحقيق أرباح بمعدل 03ر0 دولار للسهم وإيرادات بقيمة 02ر1 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.