 وزير الخارجية الأمريكي يؤكد اهتمامه بتحسين العلاقات مع الكونجرس - بوابة الشروق
الخميس 18 فبراير 2021 12:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد اهتمامه بتحسين العلاقات مع الكونجرس

الكونجرس
الكونجرس
واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:58 م

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لكبار موظفي وزارة الخارجية، إنه مصمم على تحسين العلاقات مع الكونجرس التي كانت متوترة في عهد سلفه مايك بومبيو، حتى في ظل اندلاع خلافات جديدة بشأن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" والاتفاق النووي الإيراني والسياسة الأمريكية تجاه الصينز

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن قوله في رسالة بتاريخ 16 فبراير إلى كبار الموظفين "الاستجابة للكونجرس هي طريقتنا في ممارسة عملنا"، ويجب على الوزارة تلبية الطلبات على الفور.

وطالب بأن تقوم السفارات بتعيين "ضابط مراقبة ذي خبرة"، في أي وقت زيارة للنواب أو الموظفين، على الرغم من أن مثل هذه الزيارات غالبا ما تستفز الدبلوماسيين الذين يعتبرونها مضيعة للوقت.

وكتب بلينكن في الرسالة، التي حصلت وكالة بلومبرج للأنباء على نسخة منها، إن "عمل الوزارة مع الكونجرس كان بمثابة فرصة وليس عبئا... سنعمل معهم على أساس غير حزبي، وسنحاول إبعاد السياسة عما نقوم به. أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليكم لتحقيق هذا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك