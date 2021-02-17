تطوير العشوائيات: تعويض ملاك مثلث ماسبيرو بنفس القيمة الاستثمارية للعقارات

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، تعليقًا على مشكلة منطقة مثلث ماسببرو، إن المنطقة تدخل في حيز التخطيط، لكنه لم يُتخذ إحدى صور التعامل مع المنطقة بشكل منفرد حتى الآن.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الناس يتحدثون حول أنه سيتم إخراجهم من منازلهم إلى أماكن لا تليق بهم، معقبًا: «كل هذا الكلام سوشيال ميديا».

وعن إمكانية التراجع عن قرار إزالة العقارات، أوضح أن القرار لا يمكن تعديله، لكن لم يُتخذ القرار نفسه بالشكل الذي يحدد التعويض لكل ساكن أو مالك عقار، إذ لن يتم ذلك قبل إجراء حوار مجتمعي.

وذكر أنه سيتم معاملة سكان وملاك العقار طبقًا للقيمة الاستثمارية للعقار في المنطقة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل معهم على اعتبار أن الوحدة السكنية تساوي ملايين الجنيهات.

وذكر أن مشروع مثلث ماسبيرو ليس الوحيد الذي تعمل عليه الدولة، متابعًا: «لن ننقل السكان والملاك إلى منطقة أقل بل إلى مكان أفضل مما هم عليه الآن، وإن لم يحدث ذلك لهم الحق الذي يملكه لهم الدستور».