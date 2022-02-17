تنسيقية التأمين الصحي الشامل تستعرض آليات تقديم خدمات الصحة النفسية بالمنظومة الجديدة

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، الاجتماع الأسبوعي للجنة التنسيقية، والذي انعقد بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر.

وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزاراء للجنة التنسيقية بإعداد تصور استراتيجي لمحافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ليغطي كل محافظات الجمهورية في غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عاما.

أعلنت اللجنة التنسيقية، خلال اجتماعها، أنه بنهاية يونيو المقبل، سيكون هناك تصور استراتيجي للمحافظات الإضافية التي سيتم ضمها للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بناءً على مخرجات الدراسة الاكتوارية المتعلقة باختيار السيناريو الأكثر كفاءة لنظام التامين الصحي الشامل، والتي تضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني لمشروع التأمين الصحي الشامل ليشمل كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الجهد الذي تقوم به اللجنة الرباعية لميكنة مشروع التامين الصحي الشامل برئاسة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، مؤكدًا دعم قرار اللجنة الرباعية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بتطوير البرامج الرقمية للتحول الرقمي للمنظومة الجديدة.

وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم (180) بالموافقة على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديريات الشئون الصحية بكل من محافظتي الأقصر والإسماعيلية، للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن ذلك يعزز كفاءة المنظومة الجديدة، ويضمن إتاحة الخدمات الصحية لكل المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل بأعلى مستويات الجودة العالمية.

وتطرق اجتماع اللجنة التنسيقية، إلى موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتي من المقرر أن ينطلق التشغيل الرسمي بها قريبًا داخل 36 منشأة طبية منها 32 وحدة ومركز رعاية أولية إلى جانب 4 مستشفيات تشمل "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، مستشفى فايد التخصصي".

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة التصور المقدم مع شركة "إي فاينانس" المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي، باعتبار شركة "إي فاينانس" ذراع الدولة المصرية القوية والمرنة لتنفيذ التحول الرقمي، وتقديم المقترحات بشأن تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة لمنظومة لتأمين الصحي الشامل.

فيما استعرضت اللجنة التنسيقية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، آليات تقديم خدمات الصحة النفسية بالمنظومة الجديدة، وموقف إدراج الحزم الخدمية للصحة النفسية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

عُقِد الاجتماع بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث للتأمين الصحي الشامل، وهم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الأستاذ حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتورة مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والدكتور جمال رطبة مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية، واللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة شيماء عبدالله، مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتورة سالي عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المدير التنفيذي للهيئة، أ.عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الشامل، م.محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الشامل، د. ريهام الشناوي، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

هذا، ويشار إلى تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاثة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل وامتداد مظلته لكل المصريين.