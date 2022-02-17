 برليناله: فوز فيلم «الكاراس» للمخرجة كارلا سيمون بجائزة الدب الذهبي - بوابة الشروق
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برليناله: فوز فيلم «الكاراس» للمخرجة كارلا سيمون بجائزة الدب الذهبي

(د ب أ)
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 1:14 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 1:14 ص

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، مساء اليوم الأربعاء، فوز فيلم "الكاراس" للمخرجة كارلا سيمون والذي يحكي عن مزارعي الخوخ في إسبانيا، بجائزة الدب الذهبي.

يروي الفيلم قصة الكفاح اليومي لمجموعة من مزارعي الخوخ في إسبانيا وكيف أنهم دُفِعُوا لمواجهة مأزق في وجودهم.

وتنافس 18 عملا على جائزة الدب الذهبي لأحسن فيلم.

يذكر أن رئيس لجنة التحكيم في المهرجان هو نجم هوليوود ،المخرج إم نايت شيمالان.

ويفتح برليناله أبوابه في هذه النسخة للجمهور لكن في ظل تعليمات صارمة تقصر الحضور على 50 في المئة من السعة المكانية للمسارح، وعلى الملقحين ضد كورونا أو المتعافين حديثا من مرض كوفيد-19.

وستبدأ أيام الجمهور بعد حفل توزيع الجوائز وسينتهي المهرجان يوم الأحد المقبل.

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