تمريض حلوان تحصد المركز الثاني فى دوري المعلومات على مستوى كليات التمريض بالجامعات

حصلت كلية التمريض جامعة حلوان على المركز الثاني في مسابقة الألعاب الترويحية ودوري المعلومات على مستوى كليات التمريض بالجامعات المصرية، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الطلابي الثاني لكلية تمريض جامعة أسيوط، وجاءت تلك المشاركة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، ومنسق أنشطة المؤتمر الدكتورة أيمان حسن وتحت إشراف عبدالله يحيى مدير قسم رعاية الشباب بالكلية.



وأكد الدكتور ممدوح مهدي، أهمية المشاركة الطلابية في مختلف الفعاليات بما يثري ويعزز روح العمل الجماعي بين الطلاب الذي يسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وبناء الوعي وتطوير طاقاتهم وقدراتهم الشخصية، والعمل على بث روح التنافس والقيادة بين الطلاب.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة صفاء صلاح، ضرورة إتاحة الفرصة أمام طلاب كليات التمريض بالجامعات للتعارف وتوثيق الصلة بينهم من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يساهم فى الإرتقاء بمستواهم الفكرى وفتح لهم آفاق جديدة للمعرفة، وتعميق قيمة العمل الجماعي.



جدير بالذكر أنه تم مشاركة 16 جامعة مصرية وعربية وأهلية إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المشاركة ومعاونيهم.