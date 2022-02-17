الممثل الفلسطيني كامل الباشا يكشف عن مشاركته في مسلسل culprits

يشارك الممثل الفلسطيني كامل الباشا بشخصية يوسف في مسلسل culprits أحد أعمال ديزني الأصلية في المملكة المتحدة، والذي بدأ تصويره، من إنتاج شركة Character 7 والمنتج التنفيذي الشهير ستيفن جاريت (من أعماله The Night Manager)، والمخرج جيه بلاكيسون (من أعماله I Care A Lot).

ويشارك كامل الباشا في المسلسل إلى جانب مع عدد من النجوم التي أعلنت ديزني عن أسمائهم مؤخراً، ومنهم؛ الممثلة البريطانية جيما آرتيرتون (شخصية ديان)، الممثل البريطاني ناثان ستيورات جاريت (شخصية جو)، الممثلة كيربي هويل بابتيست (شخصية الشرطي)، الممثل الكندي كيفن فادال (شخصية جول) ، الممثلة الأردنية تارا عبود (شخصية ازار).

المسلسل من ٨ حلقات مدة كل حلقة ٥٥ دقيقة وتدور أحداثه حول قاتل يستهدف مجموعة من اللصوص واحداً تلو الآخر بعد قيامهم بعملية سرقة.