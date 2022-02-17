السعودية ترفض طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة إنتاج النفط

وصل إلى الرياض، اليوم الأربعاء، اثنان من المسؤولين الأمريكيين في محاولة لإقناع السعودية المنتج الأول للنفط في العالم بضخ المزيد من النفط.

وقال مصدر في السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية، إن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكجورك ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة آموس هوكستاين وصلا إلى الرياض، في زيارة يلتقيان خلالها لاحقا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ لبحث تلبية طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة السعودية إنتاجها النفطي لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وأوضح المصدر أن المسؤولين الأمريكيين سيعقدان اجتماعا مع عبدالعزيز بن سلمان يناقشان خلاله إمكانية ضخ المملكة المزيد من النفط لأن المخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا لا تزال قائمة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الطاقة السعودي أبلغ نظرائه في دول "أوبك بلس" أن بلاده لن تزود السوق بمزيد من النفط.

وتوقع مصدران سعوديان أن يبلغ الوزير السعودي الموفدين الأمريكيين التزام الرياض باتفاق "أوبك بلس" وصعوبة التخلي عنه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر في خطاب ألقاه الثلاثاء من أنه قد يزداد الوضع سوءا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا "في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أكثر من 95 دولار.

وكانت صحيفة "إنترسبت" أعلنت في تقرير لها بأن السعودية رفضت طلبا للرئيس الأمريكي بايدن زيادة إنتاج النفط.