الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين من القدس

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل في حي وادي حلوة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اعتقلت شابا آخر بعد مداهمة منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت ثلاثة شبان من مخيم جنين على حاجز عسكري، واقتحمت بلدة صانور جنوب جنين صباح اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان، أثناء مرورهم على حاجز عسكري حوارة.