منتخب السلاح يضيف 3 ذهبيات جديدة في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للشباب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق منتخب مصر للسلاح للشباب والناشئين 3 ذهبيات جديدة في اليوم الثاني لمنافسات بطولة إفريقيا للشباب والناشئين المقامة بعاصمة غانا "أكرا" في الفترة من 16 حتى 20 فبراير الجاري.

وتوجت البعثة المصرية بسبع ميداليات في منافسات اليوم الثاني بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين في منافسات تحت 17 عاما لتواصل البعثة المصرية صدارة جدول الترتيب بواقع 15 ميدالية منهم 6 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات .

وجاءت ذهبيات اليوم الثاني عن طريق نجوى نوفل في منقسما سلاح السيف وعبد الرحمن طلبة في منافسات سلاح السيف ولؤلؤة سليمان في سلاح سيف المبارزة .

بينما حققت هنا العراقي فضية سلاح سيف المبارزة وكريم مدحت فضية سلاح الشيش وحقق عمرو خالد برونزية سلاح الشيش وريناد الدكش برونزية برونزية سلاح السيف .

وكانت البعثة المصرية قد حققت 8 ميداليات في اليوم الأول لمنافسات تحت 17 عاما بإجمالي 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان.

وجاءت نتيجة البعثة المصرية في اليوم الأول كالتالي:

سلاح سيف المبارزة شباب

يوسف شامل ذهب

إسلام أسامة فضة

سلاح الشيش شابات

لوجين خالد ذهب

جنى إيهاب فضة

ملك حمزة برونز

سلاح السيف شباب

أحمد هشام ذهب

أدهم عماد فضة

عمر دويدار برونز



ومن المقرر أن تبدأ البعثة المصرية غدا السبت منافسات الشباب تحت 20 عاما .