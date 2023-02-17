أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن محافظة القليوبية من المحافظات الزراعية الكبيرة ولديها أنشطة كثيرة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، وتشتهر بزراعة كافة المحاصيل على رأسها الفرولة والبطاطس والقمح والتي يتم استخدامها محليا وتصدير الفائض منها للخارج.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عدد من نماذج الزراعة لإنتاج الفرولة والبطاطس والقمح بميت كنانة بمدينة طوخ؛ بهدف تشجيع المزارعين ودعمهم.

كما تفقد المحافظ، المحصول وأبدى إعجابه بالكفاءة الإنتاجية لفاكهة الفرولة بقرية ميت كنانة، مما جعل المصدرون يرفعون الطلب على شراء كامل الإنتاج لتصديره للخارج، كما التقى بالعمال والمزارعين ووجه لهم التحية علي جهدهم مؤكدا لهم أن المحافظة بكامل أجهزتها داعمة لهم.

واستمع المحافظ، من رجب شحات غنيم، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، لشرح مفصل عن زراعة الفراولة والبطاطس والقمح وعن آلية عمل الري بالتنقيط، ومدى ما يحققه من استفادة في زيادة إنتاجية المحصول بشكل كبير عن مثيلتها بالري بالغمر، وأشاد المحافظ بهذه التجربة، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة عن طريق الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي.

وأضاف المحافظ، أن هذا هو توجه الدولة نحو الترشيد في استخدام المياه وتطبيق أساليب الري الحديثة على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور إستراتيجية إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

وأكد المحافظ، أن لدى الدولة رؤية متكاملة لتطوير منظومة الري من خلال المشروع القومي لتبطين الترع وكذلك المشروع القومي؛ لتحديث أساليب الري مشيرًا إلى ضرورة التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث، نظرا للفوائد التي تعود عليهم داعيا جميع المزارعين إلى التحول إلى نظم الري الحديث نظرا لفوائده المتعددة، وكذلك الاستفادة من التيسيرات التمويلية التي تقدمها الدولة.

وفي نهاية الجولة، وجه المحافظ المزارعين بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي نهائيا على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية والمصدر الرئيسي للغذاء.

وأكد أهمية التواصل المستمر مع المزارعين من قبل مديرية الزراعة لتوصيل المعلومات الإرشادية، واتباع الممارسات الزراعية الحديثة، فضلا عن إزالة أي عوائق أو مشكلات تواجه المزارعين وحلها على أرض الواقع.