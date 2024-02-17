النرويج: الاتفاق على تحويل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية أصبح قر

قال رئيس وزراء النرويج، إن الاتفاق على تحويل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية أصبح قريبا جدا، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم تنفيذه في الإطار الزمني الفوري.

وتضطلع النرويج بدور الوساطة في التوصل إلى الاتفاق. وقال يوناس غار ستوره لوكالة رويترز: "لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة"، لكن "المحادثات انتهت ونحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على الخطوط العريضة لنقل المسئولية عن أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى النرويج، في محاولة لإقناع السلطة بقبولها. وفي رام الله عارضوا استلام الأموال منذ نوفمبر الماضي، وقررت إسرائيل أن تقتطع منهم المبلغ المخصص لقطاع غزة.

وذكر ستوره أن ثمة مشاورات لتقييم التوقيت المناسب للدعوة إلى عقد اجتماع آخر، لكن الأولوية موجهة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع "نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين وسيكون الأمر أيضا في غاية السوء لأمن إسرائيل".